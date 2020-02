Asd Rollerblot al Campionato Interprovinciale Fisr per le province di Novara e Vercelli

Domenica 23 febbraio si è svolto a Novara il campionato provinciale valevole anche per la provincia di Vercelli per le categorie della Federazione Italiana Sport Rotellistici - FISR. Per la ASD ROLLERBLOT della sezione di Vigliano sono scese in pista 2 atlete: Valentina Frassati e Viola Foscale hanno gareggiato nella stessa categoria Divisione Nazionale A ottenendo un prestigioso 3 posto per Valentina e 4 posto per Viola.

Al di là delle posizioni conquistate, si è visto il lavoro svolto negli allenamenti con grande impegno e che ha portato queste due atlete ad arrivare a disputare un campionato di federazione molto difficile per loro, avendo delle avversarie più esperte. Questo non le ha fermate: hanno affrontato questa gara determinate a far vedere in pista quello che hanno imparato.

L’allenatrice Elisa Negro è molto soddisfatta della gara perché ha visto impegno e determinazione. Ora si sta lavorando per il regionale FISR per queste 2 atlete ma anche in preparazione del regionale UISP con tutte le atlete del gruppo agonistico.

Ci saranno anche impegni per le atlete dei gruppi preagonismo e principianti con la partecipazione ai vari trofei in calendario.