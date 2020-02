Coronavirus, l'appello del mondo della cultura, spettacolo e intrattenimento: “Ci sentiamo abbandonati”

Riceviamo e pubblichiamo:

“All’attenzione del sindaco di Biella Claudio Corradino e dei nostri rappresentanti in parlamento, Lucia Azzolina, Gilberto Pichetto Fratin, Cristina Patelli, Andrea Delmastro e Roberto Pella,alla luce delle ultime notizie che stanno sopraggiungendo proprio in queste ore, in cui la cultura e gli operatori dello spettacolo continuano a non essere menzionati, scriviamo per sottoporre alla vostra attenzione istituzionale la condizione di estremo disagio organizzativo e di emergenza economica in cui è piombato - in seguito all’ordinanza regionale - tutto il settore culturale, degli eventi, dell’intrattenimento e dello spettacolo del nostro territorio biellese.Certi della bontà delle misure adottate sotto il profilo logistico e sanitario per contenere e gestire l’emergenza, quello che vogliamo evidenziare è la pesante discriminazione sociale ed economica ai danni delle nostre categorie.

La Regione Piemonte, con i chiarimenti arrivati a un giorno dall’ordinanza, ha deciso di esentare dall’applicazione della stessa le attività produttive e commerciali, di fatto non considerandoci come soggetti economici.Ma aldilà dell’alto valore sociale delle nostre attività sul territorio, che recentemente è anche stato insignito del riconoscimento di Città Creativa Unesco per la creatività in quanto motore di sviluppo economico, quello che non è stato considerato è che il nostro è un lavoro, che produce reddito e coinvolge moltissime persone e operatori.Con la cultura messa troppo spesso ai margini delle decisioni politiche e una congiuntura che non ci rende le cose facili, in questi giorni ci sentiamo totalmente abbandonati: non possiamo lavorare, non abbiamo certezze in merito al futuro prossimo, e stiamo subendo pesanti danni economici che ricadono sulle imprese, sulle associazioni e sui lavoratori.Analogamente a quanto fatto da altri operatori sul territorio nazionale, ci uniamo per chiedervi urgentemente di predisporre dei provvedimenti che possano fungere da paracadute economico e sociale in questa fase, per evitare una disfatta economica che, senza un intervento immediato della politica, coinvolgerà trasversalmente tutto il nostro settore e conseguentemente l’indotto a esso collegato.

Pertanto chiediamo accoratamente il vostro coinvolgimento, per porre rimedio a questo sentimento di abbandono che ci accomuna tutti, e rimettere il prima possibile al centro delle politiche del nostro territorio la cultura e la creatività, in quanto motori di sviluppo economico e promozione sociale”.

Queste le realtà che hanno sottoscritto l'appello:

Reload Sound Festival

Biella Jazz Club

La Fonderia Musicale

Hydro

Bolle di Malto

Associazione Inchiostro

Ned Kelly

Tortuga

Walhalla

Road Runner

Galileo

Hemingway

Cinema Verdi

L’Alchimista

Il Baretto

Lorien Pub

Loft Cafe

Bar Capriccio

Il Caffettino

La Civetta

Nightlife Project

Caffè Brutticella

L’avvelenata

13900

Matteo caffè e cucina

Tony Panini Buoni

Olaf Mongrando

Scuola di musica Sonoria

Dyapason Scuola di musica

Opificio dell’arte

Glamour

Bodega de Lopez