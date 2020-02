Coronavirus, Asl Biella tranquillizza i presenti alla serata di ballo di Valdengo

Una nota stampa rasserenatrice giunge dall'Asl Biella in merito al musicista 54enne di La Spezia che con il suo complesso si è esibito sabato 22 febbraio a Valdengo. Ecco il comunicato: "Sono state completate le indagini epidemiologiche, da parte del Servizio di Igiene Pubblica (SISP) dell’ASL di Biella, relative all’evento pubblico di sabato scorso in un locale di Valdengo dove uno dei musicisti del gruppo che si è esibito, proveniente dalla Liguria, è risultato poi positivo al coronavirus.Da quanto emerso dagli approfondimenti, sia sul piano delle dinamiche della serata (durante la quale la band non è mai scesa dal palco) e sia sul fronte strutturale (caratteristiche del palco e degli spazi) i partecipanti all’evento non rientrano nella classificazione di contatto stretto.

I soggetti ritenuti a contatto stretto non sono sul territorio biellese e sono già sotto monitoraggio e controllo da parte del SISP ligure di competenza.Qualora qualcuno dei partecipanti alla serata del 22 Febbraio 2020 presso la discoteca Dancing “La Peschiera” di Valdengo, residente nei comuni che afferiscono all’Asl di Biella, avesse qualche dubbio potrà comunque prendere contatti con il SISP dell’ASL di Biella telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 al 334.60717302".