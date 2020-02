A seguito delle disposizioni delle Autorità competenti per le vicende del coronavirus, lo spettacolo teatrale "MERCURY" in programma per venerdì 28 Febbraio 2020 al Teatro Comunale di Cossato, è ANNULLATO e RINVIATO a data da destinarsi.

Non appena verrano comunicate le nuove disposizioni in materia di sicurezza, si provvederò a fissare una nuova data per l'Evento.Si comunica che i biglietti venduti durante la prevendita da Il Contato del Canavese, SARANNO VALIDI anche per la nuova data.