Milleproroghe. Pichetto (Fi): “Decreto illeggibile con 400 commi”

"Mentre l'Italia sta affrontando un momento economico e sociale, oltre che sanitario, difficile il governo sforna un decreto che contiene oltre 400 commi e di fatto illeggibile per gli stessi addetti ai lavori”. A dichiararlo il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile del Dipartimento Finanze e Bilancio.

“In un Paese – prosegue - che ha ancora da emanare quasi 800 decreti attuativi di cui 12 che risalgono al governo Letta, 129 a quello Renzi, 239 all'Esecutivo guidato da Gentiloni e ben 450 decreti risalenti all'epoca dei governi gialloverde e giallorosso, la maggioranza decide di inserire ulteriori balzelli che avranno come unico effetto quello di creare ulteriori ostacoli al sistema produttivo e alle famiglie. Come Forza Italia continuiamo a ribadire la necessità di ridurre il peso della burocrazia e norme chiare e semplici, soltanto così possiamo tornare a crescere. Invece Pd e M5S continuano a dare dell’Italia l’immagine di un Paese non normale".