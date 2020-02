Dopo l'addio di Galtarossa, Cavalotti è il nuovo capogruppo a Cossato

Dopo l'addio di Roberto Galtarossa dal Partito Democratico e la costituzione in consiglio del gruppo di Italia Viva, a Cossato si registrano altre novità tra le fila del Pd. Ad annunciarle la stessa segreteria del paese che in una nota stampa dichiara: “Riteniamo che, a differenza di qualche mese fa quando credemmo giusto come Circolo non compromettere la natura civica del gruppo consiliare oggi sia plausibile la nascita di un nuovo gruppo consigliare del Partito Democratico con Alessandro Cavalotti capogruppo e Marco Barbierato consigliere. In questo momento il nostro pensiero è rivolto a tutti i componenti della lista civica "Insieme per Cossato" che non furono eletti e ai tanti sostenitori che hanno contribuito a quel percorso e a cui va il massimo rispetto. Chi di loro riterrà di condividere con Alessandro e Marco le scelte, le battaglie le proposte che verranno fatte in ambito di Commissioni e Consiglio Comunale sarà per tutti noi il benvenuto; chi invece farà scelte diverse rimarrà comunque per noi un amico con cui condividere progetti e battaglie politiche per una Cossato migliore. Nell’augurare ad Alessandro e Marco un buon lavoro, ringraziamo comunque Roberto Galtarossa per il percorso fin qui fatto insieme, auspicando per il futuro che le due formazioni possano comunque collaborare per il bene di Cossato e per offrire un'alternativa al centrodestra di Moggio”.