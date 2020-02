Biella, via libera al nuovo regolamento di Polizia Urbana. Ma in aula è polemica a distanza Moscarola-Mazza

Dopo oltre 7 ore di consiglio comunale, è stato approvato il nuovo regolamento di Polizia Urbana. Il via libera è arrivato intorno alle 23 di ieri sera, 27 febbraio, al termine di un lungo e acceso confronto sulle varie proposte di emendamenti che ha animato le diverse formazioni politiche. Nell'aula di Palazzo Oropa - tenuta a porte chiuse in recepimento all'ordinanza ministeriale per l'allarme Coronavirus che ha limitato l'accesso ai soli consiglieri e giornalisti accreditati – il vicesindaco Giacomo Moscarola ha presentato il nuovo testo - contenente 39 articoli – e i suoi punti principali, non prima di essersi scusato per la pubblicazione del post sessista alla fine di gennaio, dopo il risultato elettorale in Emilia Romagna.

“Come già ribadito in quell'occasione, non avrei dovuto scrivere quelle frasi – spiega Moscarola - Volgari e che non avevano nulla contro le donne. Quando si commettono errori è giusto scusarsi”. E sul nuovo regolamento: “C'è stato un confronto aperto e globale con le minoranze e le associazioni di categoria dei commercianti biellesi. Da qui ne è uscito un regolamento snello e condiviso che va a sanare delle situazioni che quello vecchio (datato 1938 ndr) non poteva perchè troppo anacronistico”. Nel corso della discussione in aula, il neoconsigliere del Partito Democratico Manuela Mazza (subentrata al dimissionario Diego Presa) ha preso la parola e, rivolgendosi a Moscarola, ha sottolineato come “dietro la revisione del regolamento ci sia una visione politica che si basa sul principio della paura. Biella è una città sicura, come sostengono i dati presentati dal questore uscente Alfredo Nicola Parisi che evidenziano un calo dei reati. Anche il Pd constata che tra i cittadini si avverte un sentimento di insicurezza ma occorre creare un senso di comunità. E l'amministrazione dovrebbe trasmettere sicurezza ai cittadini. Purtroppo si è fatta una narrazione della città simile al Far West creando allarme tra le persone. Anche io ho paura ma di voi e dei vostri comportamenti irresponsabili”.

Le risposte della maggioranza non si sono fatte attendere, con le bacchettate di Livia Caldesi (Fratelli d'Italia) e dello stesso vicesindaco: “Il regolamento non è il codice penale e con i reati non c'entra proprio nulla”. Alla fine delle dichiarazioni di voto, il nuovo regolamento è passato con 21 voti a favore. Contrari i 5 consiglieri del Pd. Astenute le liste civiche, assieme al consigliere del M5S Rocco Botta.

Da segnalare, il voto unanime per la convenzione del servizio intercomunale di Protezione civile e la variazione di bilancio che ha permesso di impiegare 800 mila euro disposti dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali) da utilizzare per alcuni interventi all'interno del complesso di Oropa. Per le mozioni e la conclusione delle interrogazioni il presidente del Consiglio Marzio Olivero ha accolto la proposta della minoranza di dedicare una seduta di consiglio ad hoc, dopo che se ne erano trattate quattro sulle tredici previste.