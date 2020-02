A Coggiola raccolta firme contro la fusione

E’ iniziata la raccolta firme a Coggiola per fermare il processo di fusione. A proporla sono stati i consiglieri di opposizione Noi a Coggiola. “Siamo molto perplessi di fronte all’iter - spiegano -. E’ stato detto che il referendum consultivo avrà valore vincolante, ma se andiamo a vedere gli esempi a noi vicini non è così. Per esempio per i Comuni di Gattico e Veruno nonostante i cittadini abbiano risposto negativamente al referendum alla proposta di fusione, la Regione li ha uniti lo stesso perchè le amministrazioni comunali avevano approvato il progetto con delibera di giunta”.

E anche sui 600 mila euro annui di contributo non c’è molta convinzione: “Si tratta di cifre aleatorie, ogni governo può arrivare e cambiare le carte in tavola”. L’idea quindi è quella di puntare molto di più sulle convenzioni che i due Comuni hanno già in atto. Nel frattempo stanno arrivando le prime firme, i fogli si trovano in diversi esercizi commerciali di Coggiola.