Tutte le emozioni del Lessona Carnival Circus 2020 FOTO e VIDEO

Bilancio più che positivo per la prima edizione del Lessona Carnival Circurs, che lo scorso weekend ha intrattenuto i biellesi in un clima di festa e divertimento in maschera.

“Siamo riusciti a riportare il nostro Carnevale ad un certo livello di coinvolgimento - racconta Giuseppe Graziola, presidente del Circolo Lessona - dividendo le varie iniziative in base alle diverse fasce d’età. Secondo me la serata più bella e coinvolgente è stata quella di sabato, con la cena spettacolo alla quale la maggior parte dei presenti ha partecipato in maschera, fattore ormai non più scontato: lo spirito della tradizione carnevalesca è stato il fil rouge delle varie giornate ed è ciò a cui puntavamo”.

Una formula vincente che ha raccolto oltre 500 persone paganti a serata. “Siamo soddisfatti perché non è facile raccogliere così tante persone nel Biellese, ad un evento che non è a ingresso libero”. Una scelta volta a garantire la massima sicurezza dei presenti senza rinunciare al divertimento.

“Facciamo Carnevale dal 1984 - racconta ancora Graziola - ai tempi c’era la classica sfilata dei carri con i giochi dedicati ai bambini e il ballo liscio. Negli anni abbiamo poi dato vita ad eventi per i più giovani, ma per il 2020 abbiamo pensato di proporre una formula diversa che offrisse delle novità sempre mantenendo la tradizione e lo spirito del Carnevale. Il riscontro più che positivo che abbiamo ottenuto ci ha convinto nuovamente a investire sul territorio, per creare sempre più momenti di aggregazione che coinvolgano ogni fascia d’età”.