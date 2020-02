Con “Musica! Elisir per il Benessere” si chiude Medicina e Musica

“MUSICA! ELISIR PER IL BENESSERE”

Domenica 1 marzo l’ultimo appuntamento del ventennale della storica rassegna che mai come per questa edizione ha potuto contare su numeri di pubblico straordinari.Da tradizione l'appuntamento conclusivo vedrà sul palco della Sala Convegni dell'Ospedale un ensemble del Teatro Regio Torino: i Pentabrass, ensemble di ottoni del Teatro Regio in un programma vario e di grande richiamo, anticipato dalla conferenza del Dottor Roberto Perinotti e Responsabile della Struttura Colorettale e Proctologia dell'ASL BI e appassionato musicista.

Domenica 1 marzo

Sala Convegni dell’Ospedale Degli Infermi

I METALLI CHE FAVORISCONO IL BENESSERE

Ore 16.30

V conferenza – concerto "Da Marziale alle patients-app: due secoli di coloproctologia"

Relatore Dr. Roberto Perinotti – Responsabile della Struttura Colorettale e Proctologia dell'ASLBI

Roberto Perinotti, si è laureato e specializzato in Chirurgia Generale ed Oncologica all’Università di Torino, dove ha anche conseguito alcuni Master di II livello tra cui quello in Chirurgia Laparoscopica e Chirurgia Colo-rettale. Ha frequentato corsi residenziali in variese di Nazionali e in Proctologia all’HUG di Ginevra. E’ attivo all’Ospedale di Biella dal 1989.Ha partecipato come co-autore ad alcuni trial scientifici e come relatore a congressi nazionali ed internazionali. E’docente di chirurgia generale alla Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale di Novara per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche. Dal 2018 è Responsabile della S.O.S. di Chirurgia Colo-rettale e proctologica dell’Ospedale di Biella e, in novembre 2019, è stato eletto Presidente Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale. Oltre alla Chirurgia coltiva d aanni una passione per la musica, che lo ha portato in precedenza ha partecipare come“artista” alla Rassegna “Musica e medicina”.

Ore 17.00

Pentabrass Artisti del Teatro Regio Torino

Ivano Buat tromba

Marco Rigoletti tromba

Ugo Favaro corno

Vincent Lepape trombone

Rudy Colusso tuba

Georg Friedrich Händel (1685-1759) Alleluja - Arrangiamento di Fred Mills

Giuseppe Verdi (1813-1901) Aida, marcia trionfale - Arrangiamento di James Barnes

Johannes Brahms (1833-1897) Danza ungherese n. 5 in Fa diesis minore Arrangiamento David Le Clair

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Le nozze di Figaro, ouverture Arrangiamento di Steve Bergler

Georges Bizet (1838-1875) - Carmen, fantasia - Arrangiamento di Bill Holcombe

Johann Strauss padre (1804-1849) - Amor Marsch - Arrangiamento di Jay Lichtmann

André Lafosse (1890-1975) - Suite Impromptu

Luther Henderson (1919-2003) - Tuba Tiger Rag

Enrique Crespo (1941)– Suite americana (Ragtime - Bossa nova - Vals peruano)

David Short (1951) - Tang

George Gershwin (1898-1937) - Four Hits For Five – Arrangiamento di Les Gillis–

Il quintetto Pentabrass nasce nel 1998 ed è composto da artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. È molto attivo sia a livello nazionale sia internazionale, ed è ospite dei più importanti festival dedicati agli ottoni: Festival de Cuivres en Dombes, Jeju International Brass & Percussion Competition (Corea del Sud), University of Georgia Brass Spring Festival (U.S.A.), Festival di Bagnolo Mella (Brescia), Festival Spanish Brass (Alzira),Festival Internazionale Santa Fiora in Musica (Grosseto). Si è esibito al Conservatorio “P.I.Čajkovskij” di Mosca e all’Epsival di Limoges. Nel 2011 viene invitato alla Oldenburger Promenade con il trombettista russo Andrei Ikov e, sempre in Germania, si esibisce con l’European Brass Orchestra. Il gruppo ha all’attivo due CD, Suite Impromptu e Fred Millsand Pentabrass; quest’ultimo è stato realizzato con Fred Mills, trombettista fondatore dei Canadian Brass, con cui si è creato un sodalizio pluriennale che ha portato alla nascita del Pentabrass Festival.

