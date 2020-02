Il social trading su eToro: opinioni e recensioni

Il mondo del trading online è in continua evoluzione. Con l’avanzare della tecnologia sono sempre di più i servizi innovativi offerti ai risparmiatori. È in questo contesto che negli ultimi anni è venuto alla ribalta il Social Trading. Che cos’è? Si tratta di una forma di investimento che consente agli investitori di osservare l’attività di altri traders e di seguire le loro strategie attraverso il copy trading.

In Europa il canale che ha permesso un’ampia diffusione di questa forma di investimento è la piattaforma per il social trading di eToro .

Il Copy Trading permette di replicare automaticamente delle posizioni aperte e gestite da un trader prescelto. I vantaggi? Un investitore alle prime armi potrà partecipare agli investimenti sui mercati finanziari pur non possedendo le conoscenze necessarie. Per farlo basterà accedere alla lista di traders disponibili, valutare lo storico dei loro rendimenti, la composizione dei portafogli e il relativo livello di rischio. In base a questi parametri l’investitore sceglierà il trader più allineato alle proprie esigenze di investimento.

Questo modo di investire permette di evitare disastrose perdite sul conto di trading, tipiche di chi non ha esperienza sui mercati. Si presume infatti che un trader avanzato abbia una gestione del rischio, imposti dei livelli di stop-loss e abbia un portafoglio sufficientemente diversificato.







Il copy trading con eToro

Un investitore italiano che intenda avvalersi del copy trading, con molta probabilità si rivolgerà a eToro. eToro offre una piattaforma ideata per il social trading. Gli strumenti tecnici e analitici passano in secondo piano. L’ambiente ideato permette di seguire con facilità i trader più famosi, valutare le loro strategie ed eventualmente copiarli.

Il grande aspetto favorevole con eToro è che chiunque può diventare un “Popular Investor”, ossia un investitore che può essere copiato da altri utenti. Essere copiati significa ricevere una parte delle commissioni destinate al broker.







Come scegliere un Popular Investor da copiare?

È ovvio che per essere profittevoli occorre essere bravi a scegliere un trader con una solida strategia e una traccia comprovata dei suoi precedenti risultati ottenuti. Sbagliare infatti la scelta di un Popular Investor può infatti rivelarsi controproducente.

La piattaforma eToro consente di filtrare le ricerche in base ai guadagni ottenuti, gli asset negoziati, la posizione geografica e altri parametri.

I rendimenti passati ottenuti non sono garanzia dei futuri rendimenti. Per questo sarebbe meglio orientare la propria scelta non solo sui risultati passati ma anche sul livello di rischio di portafoglio, sulle abitudini del trader e sull’orizzonte temporale di investimento.







Cosa fare dopo aver copiato un trader

Una volta che abbiamo scelto un trader da copiare non dovremo intraprendere particolari azioni. Per prima cosa dovremo aver già stabilito il livello di perdita massima che saremo disposti a sopportare copiando il Popular Investor scelto.

Con una certa frequenza dovremo monitorare l’andamento del portafoglio e valutare se smettere di copiare quando avremo raggiunto un livello di profitti soddisfacente. In ottica di diversificazione potrebbe essere una buona idea quella di copiare più di un trader, possibilmente con diverse strategie e asset negoziati.







Il Copy Trading è adatto per chiunque?

Il Copy Trading è senza dubbio un’innovazione interessante nel panorama del trading online. Permette di partecipare ai mercati finanziari anche chi non ha esperienza oppure non ha il tempo per sviluppare un piano di investimento personale.

Per questo le opinioni eToro e il programma di investimenti tramite il social trading sono positive. Non dare però mai per scontato che copiare un trader più rinomato sia sinonimo di guadagni garantiti. Il rischio nel trading online esiste sempre. Piuttosto occorre prestare attenzione al livello di leva finanziaria del portafoglio, nonché dei livelli di stop-loss che permettono di proteggere il capitale e di non andare incontro a perdite superiori a quelle che saremmo disposti a sopportare.

Ricorda che se i rendimenti futuri sono incerti, i rischi a cui andiamo incontro nel trading possono essere noti mettendo in atto delle procedure di risk management.