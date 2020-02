I vantaggi di un hosting veloce

Se stai per comprare un hosting assicurati che sia un hosting veloce, scopri tutti i suoi vantaggi in questo articolo.

Quando dobbiamo creare un sito web dal nulla ci sono diversi prodotti che dobbiamo acquistare, uno tra questi è l’hosting. Prima di acquistare un hosting qualsiasi dobbiamo accertarci che sia un perfetto hosting veloce e non per un semplice capriccio ma perché a giovarne sarà il nostro sito web. In questo articolo andremo ad analizzare tutti i fattori che devi considerare prima dell’acquisto di un hosting e vaglieremo i principali vantaggi che ti spingono a scegliere un hosting veloce. Prosegui la lettura di questo articolo per scoprire tutto quello c’è da sapere.

A cosa serve un hosting?

L’hosting è uno spazio web disposto su un server privato o condiviso che ci permette di ospitare il nostro sito internet. All’interno dell’hosting saranno conservate tutte le informazioni del sito e quindi il suo database completo. Grazie all’hosting tutti gli utenti avranno modo di vedere e visitare il nostro sito internet. Un sito senza hosting non è visibile a nessuno. Possiamo suddividere gli hosting professionali in due categorie diverse:

Hosting condiviso, ossia un provider mette a disposizione un determinato spazio su un server che sarà condiviso anche con altri siti web non nostri.

Hosting privato, ossia ci si avvale di servizi server dedicati esclusivamente per il nostro utilizzo personale. Quel particolare server non ospitare altri siti web.

Le caratteristiche di un hosting

Scegliere un hosting in base al prezzo non è l’ideale, dobbiamo infatti scegliere un prodotto che sia idoneo all’utilizzo che dobbiamo farne. Ci sono hosting che offrono più rispetto ad altri. Troviamo prodotti che sono in grado di gestire un numero limitato di sessioni uniche. E troviamo poi prodotti che offrono surplus come indirizzi mail personalizzati, accesso di più utenti, assistenza tecnica ed altri che invece scelgono di non offrirli.

Prima di fare un acquisto di un prodotto così essenziale per il benessere del tuo sito online ti consigliamo di valutare la presenza di questi fattori:

Sufficiente spazio a disposizione per l’utilizzo che vuoi farne. Un sito vetrina occuperà uno spazio nettamente inferiore ad uno shop online, i due tipi di siti internet hanno perciò bisogno di due tipi di hosting totalmente differenti.

Buon apporto di sessioni uniche. Dovrai acquistare un hosting che sia in grado non solo di reggere l’attuale traffico che prevedi di fare ma anche di non mandare il sito in down nel caso in cui tu superassi le tue statistiche.

Email personalizzate per dare alla tua attività un aspetto più professionale.

Assistenza h24 ogni giorno.

Sicurezza. Deve garantirti sicurezza contro ogni tipo di attacco.

Il trasferimento da un hosting ad un altro gratis.

Certificato SSL gratuito.

Cpanel essenziale per gestire facilmente il tuo sito web.

Server di posta dedicato.

Oltre questi ci sono tantissimi altri fattori che possiamo trovare in un hosting, quelli elencati però non dovrebbero mai mancare.

Vantaggi nell’hosting veloce

Come anticipato ci sono dei vantaggi nell’avere un hosting veloce vediamo quali sono:

Esperienza ottimale per gli utenti. Un sito che si carica velocemente e in cui un utente può spostarsi facilmente rende l’esperienza di navigazione ottimale. Ciò vuol dire che quell’utente se avrà trovato contenuti interessanti nel nostro sito web grazie alla sua velocità sarà propenso a ritornare a visitarlo più e più volte. Inoltre non fuggirà via dal nostro sito internet e questo ci porta al prossimo grande vantaggio.

Google e gli altri motori di ricerca ci premieranno facendoci salire in alto nella SERP. Più un sito è veloce e visitato dagli utenti, che non fuggono ma restano anche diverso tempo, più i motori di ricerca lo ritengo affidabile e quindi lo premiano. Il premio è quello di scalare la SERP e questo ci permette di raggiungere molti più utenti rispetto all’inizio. Più autorità ci verrà conferita dai vari motori di ricerca più vantaggi otterremo, e per questo è importante anche sfruttare moltissimo SEO.

Ora che conosci i vantaggi nell’avere un sito web veloce e quindi un ottimo hosting rapido al quale affidarti, non ti resta altro che trovare il prodotto migliore alle tue esigenze.