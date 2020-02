Dal Nord Ovest - Freerider bloccati dalla nevicata al "Canale del Bambino"

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Courmayeur per il soccorso a due sciatori freerider in difficoltà nel "Canale del Bambino". I due, di cui non si conoscono ancora le generalità, sono bloccati dalla nevicata che rende difficile la discesa. Riferiscono di essere in buone condizioni di salute ma di non essere in grado di proseguire. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano è partita alle 14 e sta eseguendo le manovre di avvicinamento. L'operazione è resa particolarmente complicata dalle condizioni meteo avverse, dalla visibilità quasi nulla e dalle abbondanti precipitazioni nevose in corso. Alle operazioni partecipa anche il Sagf. Alle 16,45 i due sciatori sono stati recuperati e non hanno necessità di intervento sanitario.