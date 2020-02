Si oppone alla perquisizione domiciliare e minaccia con un'arma i poliziotti. Arrestato 26enne biellese

Nella scorsa notte, il personale della Squadra mobile della questura di Biella, nel corso di un'attivita' relativa al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha arrestato M.R. di 26 anni, ritenuto responsabile dei reati di violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e al suo contestuale deferimento per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare M.R. già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati inerenti alla droga, contro il patrimonio e contro la persona, quando si è accorto di essere destinatario di perquisizione personale e domiciliare finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti, oltre a rifiutarsi di aprire la porta d'ingresso della sua abitazione, si è affacciato dal balcone della propria abitazione e dopo essersi sollevato il maglione, ha mostrato agli agenti una pistola nascosta nei pantaloni.

A quel punto i poliziotti sono riusciti a farsi consegnare da M.R. l'arma, risultata poi essere una pistola giocattolo. Successivamente nel corso della perquisizione domiciliare, la Polizia ha rinvenuto un modico quantitativo di hashish. L'arrestato, come disposto dall'autorità giudiziaria competente, veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere sottoposto, nella mattinata di giovedì 27 febbraio, a processo per direttissima. Il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di firma quotidiano alla Polizia giudiziaria.