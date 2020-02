Voglia di Carnevale a Roppolo, domenica si riprende?

Partito il carnevale a Roppolo. Sabato sera al castello sono state presentate le maschere Generale e Bella Roppolese. La serata è continuata con la fiaccolata a suon di musica della banda musicale fino alla balera in paese. Domenica, dopo la santa Messa è partita la sfilata x le vie del paese. In tarda serata è stato comunicato lo stop di tutte le manifestazioni fin da subito per l'emergenza Coronavirus.

E' a questo punto che entra in gioco il desiderio di ripartire, vista la solidarietà espressa dalla popolazione, la fiducia dimostrata nei fornitori di alimenti e bevande cosi come molto disponibile lo è stato il titolare della balera che lascerà a disposizione la struttura ancora per le settimane a seguire. Se non verranno emanate proroghe dell ordinanza regionale, domenica 1 marzo si riparte con la fagiolata e tutto il programma stabilito in precedenza.

Il direttivo nelle parole del presidente Alessandro Scarafia "ringrazia tutta la popolazione per la fiducia e incoraggiamento dimostrato, fiduciosi di una buona continuazione al fine di regalare, come da tradizione, un bel carnevale". Appena giungerà la comunicazione dalla regione Piemonte verranno distribuite locandine e manifesti promuovendo l'evento con ampio spazio sui social.