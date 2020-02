Carte a Su Nuraghe, quattro vincitori in perfetta parità di genere

In perfetta parità di genere si è concluso il secondo appuntamento del Gran Torneo di carte disputato nella specialità “a scala quaranta”. Per la seconda serata consecutiva, le accoglienti sale di Su Nuraghe hanno aperto le porte per ospitare soci di circoli Arci, Acli ed altri Enti presenti del Biellese, nell’ambito di scambi solidaristici e visite di cortesia.Una serata in amicizia, ben coordinata da Idelmino Rossi che ha presieduto le diverse fasi del Gran Torneo, con diverse estrazioni nel sistema “a baraonda”, per la formazione delle squadre rimescolate alla fine di ogni girone di gioco.I vincitori sono stati premiati con medaglie e cesti con prodotti dell’enogastronomia isolana, tra cui un inconsueto pane carasua nero: innovativa versione che vede la presenza di carbone vegetale in aggiunta alla tradizionale semola di grano duro. Tradizione e innovazione che è possibile trovare a Biella in “casa Sardegna”.Classifica finale: Giuseppe Laurora, primo; Paola Giacomelli, seconda; Alfredo Buscaglia, terzo; Anna Premoli, quarta.