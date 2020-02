Un gruppo di amici artigiani e ragazzi dell’oratorio ripopolano i boschi di Sostegno

Una giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente: il 7 marzo alle 13.30, alunni, genitori e le istituzioni della zona saranno presenti alla posa delle piante che andranno a ripopolare una parte dei boschi nella zona del Santuario di Sant’Emiliano. Il tutto organizzato da un gruppo di artigiani con un forte desiderio di aiutare il territorio.

“Sant’Emiliano nel cuore è composta da un gruppo di amici, tutti artigiani che tramite le loro competenze vogliono sistemare il santuario – a parlare uno degli artigiani coinvolti, Roberto Multone – Subito dopo gli incendi che lo scorso marzo hanno devastato i boschi intorno a Sostegno, volevamo fare qualcosa di concreto per aiutare il territorio. Proprio per questo, la scorsa estate abbiamo coinvolto i bambini e i ragazzi del centro estivo di Sostegno, con il contributo del parroco Don Tonino Guasco, e ognuno di loro ha piantato un paletto con il proprio nome nel terreno bruciato. Ora vogliamo chiudere il cerchio, e grazie all’aiuto del corpo forestale, al vivaio Fenale di Albano Vercellese e al contributo della Regione, ci verranno fornite le piante che andremo a mettere a dimora con l’aiuto dei ragazzi e i loro genitori”.

L’invito è aperto a chiunque voglia partecipare ad una giornata all’insegna dell’ambiente e dell’amore per il territorio. Appuntamento il 7 marzo dalle ore 13.30 presso l’Oratorio Parrocchiale di Sostegno. Presenti il sindaco di Sostegno Giuseppe Framorando, quello di Lozzolo Roberto Sella e i vigili della forestale. E dopo la merenda servita nel pomeriggio ai bambini, sono aperte le prenotazioni per la cena del bollito misto presso l’Oratorio, dove durante la serata verranno proiettate le immagini dei lavori svolti da artigiani e dai ragazzi delle scuole. Il programma della giornata potrebbe subire variazioni a causa della normative attuate dalle Regione Piemonte in merito al virus COVID-19.

Ulteriori informazioni in merito verranno fornite in seguito dagli organizzatori. Per maggiorni informazioni e prenotazioni: 015 762039