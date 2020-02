Molti collegamenti per la Messa delle Ceneri, sito web di Oropa in tilt

È stato molto difficile collegarsi via internet con Oropa ieri sera, mercoledì 26 febbraio, pur seguendo le indicazioni che erano state fornite per seguire da casa la celebrazione delle Ceneri, alle 20. E moltissimi hanno dovuto desistere senza riuscire nemmeno ad “affacciarsi” virtualmente per pochi istanti nella Basilica dopo aver tentato a lungo di connettersi.

“Siamo mortificati - dice il Rettore - L’apparato tecnico che ha sempre garantito la connessione e permesso di assistere via web alle celebrazioni non ha retto l’elevatissimo numero di collegamenti. Sapere che così tanti fedeli — nell’ordine delle migliaia — aveva raccolto l’appello a partecipare in quel modo a una celebrazione così importante da una parte ci consola e dall’altra ci rende ancora più dispiaciuti per quanto accaduto e per la delusione provocata”.

“Preghiamo tutti di accogliere le nostre scuse - conclude il Rettore - Ci siamo messi subito al lavoro perché un simile inconveniente non accada più. E faremo tesoro della lezione, in questo anno così speciale che impone ad Oropa di attrezzarsi per essere all’altezza di affluenze eccezionali. Anche sulla rete”.