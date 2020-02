Il logo del Terzo Paradiso si rinnova al fianco di Biella Città Creativa Unesco

Il Maestro Michelangelo Pistoletto ha deciso di donare, con la concessione di una licenza esclusiva al Comune di Biella, il simbolo del Terzo Paradiso che identificherà il titolo di Biella Città Creativa Unesco.

L’accordo è stato recepito dall’amministrazione durante la giunta di oggi, con un’apposita delibera, che approva in toto la bozza di Accordo di Licenza proposta da Cittadellarte-Fondazione Pistoletto licenziataria nel mondo, con diritto di sub-licenza a terzi, dei diritti di proprietà intellettuale sul simbolo del Terzo Paradiso. Il risultato è figlio di un’unità di intenti tra i partner della candidatura di Biella Città Creativa Unesco, con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto pronte ad affiancare il Comune di Biella. Il prossimo passo sarà quello di trasmettere il logo alla Direzione Generale per la Cultura dell’Unesco a Parigi, che a sua volta avvierà la procedura per la composizione della grafica definitiva.

Soddisfatto l’assessore all’Unesco Barbara Greggio: “Ringrazio Michelangelo Pistoletto, Paolo Naldini e tutto lo staff di Cittadellarte per il grosso lavoro svolto al fianco del presidente Franco Ferraris, di Andrea Quaregna e di tutto il personale di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Ora dobbiamo dimostrare che accanto all’operatività sappiamo creare, sperimentare ed innovare contaminandoci con la cultura delle altre città e carpendone spunti che possono essere utili per rivitalizzare la nostra economia. Ora manderemo tutto il materiale a Parigi e attendiamo di poter usufruire del logo che sarà accompagnato da un regolamento per il suo utilizzo”.

Per Cittadellarte-Fondazione Pistoletto spiega il direttore Paolo Naldini: ““Fino ad oggi, formalmente, l'unione tra Cittadellarte e il territorio di Biella era chiaramente visibile soltanto nel nostro logo (Fondazione Pistoletto Biella). Da oggi, grazie “all'avventura che unisce”, Unesco, questa sinergia è riconoscibile anche nel logo di Biella Città Creativa. E' il risultato della cooperazione fattiva con le istituzioni pubbliche e private del nostro territorio che, impegnandosi per il futuro, impegnano il futuro stesso ad occuparsi di Biella”.

Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella dice il presidente Franco Ferraris: “"La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella esprime grande soddisfazione per questo importante passaggio istituzionale che ancora una volta sottolinea l'unità del territorio affinché Biella entri appieno nel circuito delle Città Creative Unesco. Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto non è solo un logo, ma è un simbolo di rinascita per il Biellese e ha saputo aggregare le migliori forze del territorio sotto il segno delle creatività"