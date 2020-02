Croce Rossa Italiana, eletto a Biella il nuovo presidente

Giornata importante quella di domenica 16 febbraio per la Croce Rossa Italiana! In tutti i Comitati si sono svolte le elezioni dei nuovi Consigli Direttivi, organo composto da Volontari ed eletto da essi, deputati alla gestione dei singoli Comitati locali. Anche a Biella il momento è stato molto sentito: forte è stata infatti l'affluenza al seggio sin dalle prime ore del mattino per esprimere la propria preferenza nei confronti di una delle due liste propostesi.

Su 288 elettori hanno votato in 178 tra Volontari, Infermiere Volontarie e Giovani, questi ultimi chiamati anche all'elezione del loro rappresentante all'interno del Consiglio. Alla chiusura del seggio è iniziato lo spoglio terminato con la vittoria del gruppo presentato da Osvaldo Ansermino, che poneva alla base del programma dei prossimi quattro anni l'incremento della presenza di Croce Rossa sul territorio, con particolare attenzione all'ambito sociale, alle attività dei giovani e ad alle esigenze della popolazione.

I Consiglieri eletti che lo coadiuveranno sono risultati Ernestina Delfanti, Pozzo Giorgio e Luca Botta, a cui si affianca Alice Caberlon come Consigliere Giovane. Nelle parole del neo presidente è emersa "soddisfazione per l'importante partecipazione al voto richiamata dalla presenza di due liste e comunque significativa dimostrazione dell'attaccamento dei Volontari al Comitato e del desiderio di unità che la gestione futura dell'Associazione dovrà garantire per sviluppare le molteplici potenzialità e continuare ad essere presente e centrale nel sostegno al territorio biellese".