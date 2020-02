Vigliano Basket, U17 vittoria con aggancio in vetta. Perdono U16 e U13

Con la vittoria nel derby di venerdì Vigliano vince la gara n° 14 della stagione e approfittando della contemporanea sconfitta di Crescentino a Carmagnola raggiunge la testa della classifica. Partita che per Vigliano inizia subito con il piede giusto. Difesa forte, contropiede e buone scelte di tiro sia dentro l’area che da 3 punti indirizzano il match con il tabellone che dopo 10 minuti segna un rassicurante 27-8. Nel secondo periodo per entrambe le squadre si fa fatica a segnare le difese hanno la meglio degli attacchi e il parziale è di 10-6 per Vigliano.

La partita si chiude definitivamente dopo l’intervallo lungo, gli ospiti per tutto il periodo non trovano mai il fondo della retina mentre i canestri di Blair, Ceretti e Bottone mettono in ghiaccio la partita. Il commento di coach Antona: “diversamente dalla settimana precedente i ragazzi hanno approcciato nel modo giusto la gara, così mi han permesso di fare ampie rotazioni e concedere tanti minuti a tutti. La sconfitta di Crescentino ci porta in testa alla classifica ma la strada è ancora lunga. Allenarsi bene e recuperare alcuni infortunati è l’obiettivo per le prossime settimane”. Da ricordare che le manifestazioni e le attività della Federazione Italiana Pallacanestro sono sospese fino a domenica 1 Marzo compresa. La partita contro Olimpia Sport Knight che si sarebbe dovuta giocare venerdì 28 febbraio è dunque rinviata a data da destinarsi.

Vigliano Basket Club – Ponderano Basket 59 – 26 (27-8, 37-14, 52-14)

VIGLIANO BASKET CLUB U17: Scardoni 2, Riva 2, Bottone 8, Ceretti 9, Mancin 2, Foglio Bonda 3, Blair 20, Leonardi 2, Zanellato, Costanzo 4, Mosca 7, D’Ottavi.

Dopo la bella vittoria nella prima giornata della seconda fase in Coppa A arriva la battuta d'arresto in terra torinese. Match equilibrato per i primi tre quarto poi i padroni di casa danno gas negli ultimi 10' e per i biancoblu è notta fonda. Coach Chiariello commenta così: “gara che poteva essere alla nostra portata purtroppo quando ci fanno innversorire ci mettono le mani addosso andiamo fuori di giri abbiamo giocato comunque contro una squadra bella e compatta”.

Ebe Porte Pall. Pancalieri U16 - Vigliano Basket Club U16 67 – 51 (20-18, 36-30, 46-40)

VIGLIANO BASKET CLUB U16: Belluco 5, Bassino, Mozzato 8, Romano, Friaglia 4, Coghetto 15, Grosso 3, Minola 6, Martino 8, Tiso 2.

Trasferta a Novara per i giovanissimi viglianesi che resistono per 30' prima di cedere di schianto nell'ultimo quarto contro una squadra più avanti in classifica. Coach Chiariello: “siamo stati abbastanza in palla però a noi mancavano due dei nostri più bravi ma chi ha giocato ha veramente dato tutto oltre alle proprie possibilità peccato solo per il risultato finale sicuramente cercheremo di migliorare nelle prossime partite”.

College Basketball Blu U13 - Vigliano Basket Club U13 62 – 41 (15-8, 30-19, 39-33)

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U13: Turricelli 2, Trotta 12, Michelone, Reggiani, Andronachi 5, Valli 14, Bassino, Petti 4, Deak 2, Bianchi, Riccelli 2.