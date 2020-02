Tennistavolo, tre biellesi al nazionale di Terni

Si è disputato in questo week-end, a Terni, il secondo torneo nazionale giovanile valido per le qualificazioni ai Campionati Italiani di tennistavolo che si terranno a fine aprile. Erano tre gli atleti del tennistavolo Biella che si sono presentati ai nastri di partenza. I due Junior Simone Cagna e Tommy Ferraris e Giacomo Forno che ha gareggiato nella categoria Giovanissimi.

In generale la partecipazione è stata buona, qualche defezione domenica e lunedì ma, per il resto, il temuto effetto “coronavirus” non c’è stato. Nella gara riservata agli junior, con 96 atleti al via, Simone, nonostante il pessimo avvio, ha disputato un buon torneo. Posizionato al trentaduesimo posto nelle classifiche degli Junior, ha chiuso la gara in una brillante dodicesima posizione. Partito, nel girone, con l’inopinata sconfitta, al quinto set, patita per mano dell’altoatesino Kuenig, si rifà prontamente superando il campano di Torre del Greco, Russo. I tre atleti chiudono il girone a pari merito con il nostro che “passa da secondo” al tabellone principale. Ed è qui che compie l’impresa. Opposto al numero 9 del ranking, il castellano Martinalli, il nostro si supera e, dopo due set tiratissimi (11,-15), dilaga andando a vincere nettamente (8,1).

Sulla cresta dell’onda, prosegue poi la marcia vincendo, in recupero (-7,-3), anche la partita successiva contro il grossetano Mascagni raggiungendo così i quarti. Qui incontra la testa di serie numero 2, Andrea Puppo, Simone gioca al meglio, vince il primo set, si viene trovare avanti 9 a 7 nel terzo, ma poi, ovviamente, cede con l’onore delle armi. La gara non è finita, ora si gioca per le posizioni 9-16. Al primo turno, il nostro atleta, incontra il trevigiano Polionato. Altro bel “positivo”, tre a zero senza storia (8,8,8) con lo spettacolare colpo vincente dietro la schiena. Le ultime due partite, contro atleti (Pellegrini e Bassi), comunque, meglio classificati, si chiudono entrambe con una sconfitta. Buona gara anche per Tommy, che, alla fine, conferma in pieno la posizione di partenza, era, all’inizio, in 57^ posizione e li vi termina.

Chiuso nel girone da Varone e Mascagni, entra nel tabellone B. Qui supera prima De Luca e quindi De Laurentis. Poi due sconfitte per mano del forte altoatesino Alex Moser e del napoletano Palma, per chiudere la gara con la vittoria sul foggiano di Lucera, Di Carlo. Lunedì tocca alla categoria Giovanissimi in cui gareggiava Giacomo. Raggruppamento falcidiato dalle assenze, ben due. Il nostro incontra solamente la testa di serie numero due del girone, il veronese Leghi, contro il quale si impone in quattro set. Negli ottavi del tabellone A si scontra con il cagliaritano Lai imponendosi agevolmente per tre set a zero.

Nel turno successivo, opposto al numero due del ranking, c’è ben poco da fare, il triestino di Sgonigo, Paulina, vince a mani basse. Ora si gioca per le posizioni 5-8. La sconfitta per mano del milanese di Sesto S. Giovanni Famà e la vittoria finale sul romano di Casalpalocco De Biasi, sanciscono il buon settimo posto finale del bravo atleta laniero. Il Tennistavolo Biella ha nove atleti ammessi ai Campionati Italiani e questi sono: Arianna e Francesco Gamba, Giacomo Forno, Lodovica Motta, Tommaso Sorrentino, Fabio Cosseddu, Matteo Passaro, Simone Cagna e Tommy Ferraris.