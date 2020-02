Pattinaggio, ripresa con il botto per la Gio.Ca Biella

Achiviata la memorabile stagione passata che ha portato in casa della Gio.Ca Biella tantissime medaglie, titoli regionali oltre al titolo di Campionessa Italiana UISP vinto a Scanno da Maria Elena Recupero è tempo di pensare alla nuova stagione agonistica.

La prima atleta ad affrontare una gara provinciale FISR davanti al numeroso pubblico del palazzetto Stefano Dal Lago a Novara è stata Annarita Paraggio che, nonostante fosse ben preparata ha patito la tensione della sua prima gara stagionale e, una nuova categoria, nuove difficoltà e trottole combinate hanno intimorito la giovanissima atleta che, pur scendendo in pista consapevole delle proprie capacità e con tanta voglia di inaugurare alla grande questa nuova stagione agonistica non è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio ma ha comunque portato a casa il primo argento della stagione.

Sempre nella giornata di sabato ottime posizioni anche per le atlete della sede di Milano: oro per Alice Zannella, argento per Basile Elisa e quarto posto per Severi Margherita nelle gare di libero; oro per Beatrice Ferrari e quarto e quinto posto per Elisabetta Severi e Simona Petrozzi, negli esercizi obbligatori. Domenica 23 febbraio ancora una pioggia di medaglie per le atlete: oro per Giulia Di Clemente, Sara De Gregorio e Sara Cattaneo, argento per Carla Di Clemente e bronzo per Margherita Severi sempre negli esercizi obbligatori; sempre nella giornata di domenica pomeriggio non si arresta la corsa al medagliere da parte della Gio.Ca che porta a casa: tre ori grazie alle sorelle Carla e Giulia Di Clemente e a Sara De Gregorio, un argento grazie a Simona Petrozzi e ottime posizioni per Elisabetta Severi e Beatrice Ferrari.

Il prossimo appuntamento era previsto per i giorni 6-7-8 marzo con il terzo trofeo “Memorial Zanchetta” purtroppo rimandato a data da destinarsi a causa delle direttive imposte dalla Regione e dalla Fisr per il problema coronavirus. Alla vera novità di quest’anno, invece, sarà possibile assistere domenica 22 marzo al PalaPajetta, dove la Gio.Ca Biella, con il patrocinio del Comune, ha organizzato, per la prima volta nella città laniera, un trofeo interregionale intitolando proprio “Città di Biella”. La Gio.Ca Biella con questa kermesse che vedrà scendere in pista oltre 100 atleti impegnati sia in gare di singolo con categorie che partono dai pulcini, fino a categorie federali con salti doppi, axel e trottole combinate, gruppi e quartetti. Con questa importante manifestazione la società vuole promuovere il pattinaggio artistico a rotelle, dimostrando non solo le capacità e le potenzialità delle atlete agoniste, ma anche di chi pratica questo sport da pochissimo tempo ed ha deciso di confrontarsi con altri atleti.

La società, spiegano il presidente Gian Agostino Pedrini ( di origini biellesi) e gli allenatori Alessia ed Emanuele Marelli, ha voluto investire nel territorio visto che trattandosi di un trofeo interregionale ci saranno atleti provenienti da varie regioni, che avranno con sé accompagnatori che al termine della manifestazione avranno modo di visitare la città di Biella, i suoi borghi storici e gustare i prodotti tipici del territorio. Per l’intera giornata l’ingresso al palazzetto sarà gratuito ed aperto a tutti coloro che avranno il piacere di “curiosare” il fantastico mondo della Gio.Ca Biella e del pattinaggio artistico a rotelle.

Il prossimo appuntamento in calendario sarà invece per la consueta gara sociale che si terrà nei giorni 18 e 19 aprile a Cusano Milanino. Per informazioni sui corsi contattare direttamente l’allenatrice Alessia Marelli 348-7373097, oppure gegpattinaggioartistico@gmail.com oltre a seguire la nostra pagina facebook ASD GIO.CA per essere sempre informati su risultai o eventi organizzati dalla Gio.Ca.