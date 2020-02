Kwan Taekwondo Biella, medaglie e ottime prestazioni a Genova FOTO

Domenica 23 febbraio gli agonisti della Kwan Taekwondo Biella hanno partecipato al Trofeo Lanterna a Genova. Al Palacus di Albaro si è svolto il decimo appuntamento di questa competizione dedicata agli under 14 che quest'anno ha contato 500 iscritti di 55 società diverse tra cui una francese.

I ragazzi biellesi sono saliti sul tatami con grinta e determinazione incoraggiati e guidati dal loro coach Roberto Fittabile. Filippo Maio si è distinto facendo un'ottima prestazione e guadagnando un meritatissimo oro. Gradino più alto del podio anche per Alessia Pozzato alla sua ultima partecipazione a questo evento per raggiunto limite di età. Oro anche per Riccardo Maffioletti in amichevole.

Non riescono invece ad andare a medaglia Bashar Droubi, che dopo aver vinto il primo incontro non passa il secondo turno e Andrea Pasquario eliminato subito contro un valido avversario. Al termine della competizione la Kwan, pur con pochi atleti, si classifica al 17esimo posto.