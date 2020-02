Coronavirus, dalla vicina Ivrea la proposta per i bimbi: "Ecco cosa fare nei giorni in cui si è a casa da scuola"

Elisabetta Opasich e Cinzia De Nigro sono state le prime due Insegnanti per la Gentilezza ad essere riconosciute ad Ivrea e nel Piemonte, ora sono 90 in tutta Italia. Si occupano di fare gentilezza verso la scuola e la comunità locale. Insegnano alla scuola primaria Olivetti e quotidianamente si impegnano per preparare i propri alunni alla gentilezza.

In che modo? «Sussurrando e non urlando. Maneggiando con cura le parole ed i gesti» è la risposta delle due insegnanti. Tra le iniziative sulla gentilezza proposte agli alunni: la partecipazione alla Giornata della Gentilezza ed un laboratorio sulla gentilezza ed il senso civico durante il quale i bambini hanno paragonato gli Assessori alla Gentilezza ad un supereroe che con dei super poteri si occupa del benessere della propria Comunità.

Cosa significa insegnare la gentilezza? Significa educare i bambini a fare attenzione a trattare i propri compagni come fossero loro stessi ed avere rispetto dei propri insegnanti. Trasmettere la forza del sorriso, della stretta di mano e dell'abbraccio. Per insegnare la Gentilezza bisogna prima essere Gentili. In questo modo possiamo diffonderla quotidianamente cominciando dal nostro esempio, dal primo sorriso del mattino appena ci si incontra sulla porta dell'aula.

Cosa avete consigliato di fare agli alunni in questi giorni in cui i bambini dovranno stare a casa per prevenire la diffusione del Coronavirus? Abbiamo assegnato dei compiti e delle letture, ma al di là di questo, abbiamo consigliato di prendere un po' di tempo per se stessi, per fare le cose che più piacciono..un momento per giocare, dormire un po' di più e magari stare insieme all'amico del cuore, perché no? Questo è un tempo che ci viene regalato: i bambini non devono pensare ai risvolti negativi della situazione, queste sono cose da grandi... loro devono fare i piccoli.

Cos'è il diario della Gentilezza? Sarebbe carino che oltre ai nostri alunni tutti i bambini in questi giorni si costruissero un diario della gentilezza. In questo diario dovranno scrivere tutti i loro sentimenti quotidiani verso i compagni. Parole gentili e sentite col cuore. Coi nostri alunni, una volta rientrati andremo a leggerlo insieme in classe. Questo per far capire loro che c'è tra di noi una linea sottile che ci unisce sempre anche quando siamo lontani. Una sorta di autoaiuto costante, un rifugio sicuro su cui poter contare sempre. Anche noi maestre lo faremo.