"Coronavirus, Biellesi svegliatevi". Per tornare alla realtà la lettera di un dipendente dell'ospedale

Proponiamo oggi una lettera firmata da un dipendente dell'ospedale di Ponderano giunta alla nostra redazione. "Ultimamente non si sente altro che parlare di coronavirus,e nonostante i proclami fatti da persone che lavorano nel settore (virologi e quant'altro) che il coronavirus è semplicemente un'influenza o poco piu', si vedono scene di panico totale.

Mentre il vero problema è...e rimane ancora le persone che continuano ad indebitarsi fino all'inverosimile, persone che perdono il lavoro, persone che un lavoro non riescono proprio a trovarlo, persone che perdono una casa, persone che non arrivano a fine mese a causa di stipendi da vomito.....questo dovrebbe far paura, questo dovrebbe terrorizzare e non un'influenza.

In questi giorni se ne sono sentite dire di tutte i colori e viste di tutte i colori. Supermercati presi d'assalto, corsa per accaparrarsi mascherine e disinfettanti mentre si continua a portare i figli a giocare nei parchetti cittadini dove basta guardare a terra e trovare magari qualche siringa. Questo dovrebbe far paura e non un'influenza. Mi fermo qui perchè ce ne sarebbe altro da dire".