Anche a Cavaglià Consiglio Comunale a porte chiuse

In ottemperanza all'Ordinanza del Ministro della Salute in tema di prevenzione al coronavirus, presa d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, il Consiglio Comunale di Cavaglià in programma domani, giovedì 27 febbraio, alle 21, si svolgerà a porte chiuse.

Temi di stretta attualità all'ordine del giorno dell'assemblea come il piano straordinario di lotta alla cimice asiatica proposto da Coldiretti Vercelli Biella, e la difesa della Legge Regionale n. 9/2016 che regola la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

Il Consiglio si occuperà in maniera approfondita anche della materia finanziaria con l'approvazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF comunale, del bilancio di previsione 2020 relativo al pluriennale 2020-2021-2022, e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022.

Completano il programma dei lavori l'adozione del piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e di quello delle alienazioni riferite al patrimonio disponibile per il 2020, la verifica di aree e fabbricati da destinare quest'anno a residenza, attività produttive e terziarie, l'accettazione di una donazione di terreno sito a Cavaglià, e la lettura ed approvazione del verbale della seduta dello scorso 21 dicembre.