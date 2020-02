Diego Presa lascia tra gli applausi Palazzo Oropa. Al suo posto Manuela Mazza FOTO

Palazzo Oropa rende omaggio a Diego Presa. Applausi, pacche sulle spalle, sorrisi e qualche lacrima di commozione: questi i sentimenti prevalenti che si sono registrati oggi pomeriggio, 26 febbraio, all’inizio della seduta del consiglio comunale. Dopo quasi 30 anni di onorato servizio, infatti, l’ex vicesindaco di Biella ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni.

A rendergli onore tutte le forze politiche presenti in aula, a cominciare dal primo cittadino Claudio Corradino: “Presa ha dato molto per questa città e sono sicuro che continuerà a dare il suo apporto”. L’ex sindaco Marco Cavicchioli ne ha evidenziato “la grande umiltà e straordinaria competenza. Un maestro e un sapiente amministratore capace di stare attento ai bisogni dei più umili”. Parole di stima anche da Alberto Perini di Forza Italia e Livia Caldesi di Fratelli d’Italia: "Spesso siamo stati avversari e altrettante volte non siamo stati d’accordo nelle idee e nei ragionamenti. Ma sicuramente l’impegno non è mai venuto meno. Un esempio di assoluta onestà”.

Per Paolo Robazza “c’è solo un vicesindaco e quello è Diego Presa. Il consiglio perde una figura di assoluto valore, che ha dedicato la sua vita a Biella, conoscendone ogni suo aspetto”. Infine, Giacomo Moscarola ha ricordato un paio di aneddoti calorosi sottolineandone l’assoluta dedizione. Dopo aver ricordato i suoi primi passi con un filo di commozione, Presa ha ringraziato calorosamente i presenti chiedendo che rimanga sempre “lo spirito di servizio verso i cittadini”.

Al suo posto, si è seduta sui banchi del gruppo del Pd Manuela Mazza: “È una grande responsabilità prendere il posto di Presa. Una colonna portante della nostra comunità. Prometto impegno e assoluta dedizione”.