Vigliano, confronto Fassina-ambulanti: “Si sentono abbandonati: nel nostro sondaggio, 90% vuole spostare mercato”

Continua a tenere banco il mercato di Vigliano Biellese. Ieri mattina, il consigliere di minoranza Filippo Fassina ha fatto visita agli ambulanti e si è confrontato con i portavoce dell'area mercatale. “Insieme a loro ho discusso sulla possibilità di trovare un luogo più vicino alla strada principale di via Milano – spiega il capogruppo di Vigliano 2.0 – Purtroppo ho visto ancor meno bancarelle del solito. Gli stessi ambulanti si sono lamentati molto perchè si sentono abbandonati da anni. La crisi perdura ormai da diverso tempo e la situazione è preoccupante: per questo occorre trovare al più presto una soluzione”.

Nei giorni scorsi, per sensibilizzare ancor di più l'opinione pubblica del paese, il gruppo consiliare di minoranza (formato dallo stesso Fassina, insieme a Donatella Poggi e Enrico Conchin) ha proposto un sondaggio sulla propria pagina Facebook per conoscere l’opinione dei viglianesi sulla possibilità di spostare il mercato del martedì in un’area più visibile e affacciata sulla via Milano. “Al momento (oggi per chi scrive ndr), c'è stata una buona partecipazione: più di 2mila persone hanno visto il sondaggio che ha ricevuto 182 voti. Al momento i favorevoli allo spostamento sono la maggioranza, con circa il 90%. I contrari sono fermi al 10 per cento. La popolazione ha mostrato particolare interesse. Domani (giovedì ndr) terminerà il sondaggio e il risultato finale verrà portato alla Giunta. A loro spetteranno le riflessioni del caso”.

Ma non sarà l'ultimo sondaggio. “Credo che i social siano un strumento utile per la collettività – conclude Fassina - E come sostenevamo nel nostro programma elettorale, fanno sì che i cittadini siano coinvolti maggiormente nella vita del proprio comune”.