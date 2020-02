CONSOB chiude 8 exchange di criptovalute

Nelle ultime settimane la CONSOB ha deciso di chiudere due siti che proponevano investimenti di prodotti derivati e sei piattaforme di exchange di criptovalute e valute straniere. Secondo l’autorità di regolamentazione dei titoli di borsa i siti Web violavano la regolamentazione implementata dal governo italiano per tutelare i risparmiatori e gli investitori italiani in un settore in rapida crescita.

Essendo in aperto contrasto con il Mifid2 e il testo unico di regolamentazione del settore finanziario, la CONSOB ha considerato illegale la fornitura dei servizi offerti da queste piattaforme e ha chiesto ai fornitori dei servizi online a cui si appoggiano queste piattaforme di oscurare l’accesso dei siti Web per i visitatori italiani.

Negli ultimi mesi le autorità di tutela sono state impegnate spesso in azioni di questo genere. Secondo un comunicato stampa CONSOB sono 150 le piattaforme chiuse perché non conformi alle leggi che regolano la fornitura di servizi legati alle criptovalute , a valute estere e ai CFD.

Questa decisione blocca di fatto la fornitura di servizi sul territorio italiano da parte di Hoch Capital e 24Option. E rende praticamente impossibile per società di Cipro avere rapporti commerciali di qualsiasi tipo con clienti residenti in Italia.

Regolamentazione italiane per le criptovalute

Nel tentativo di proteggere e tutelare gli investitori italiani il legislatore italiano ha deciso di creare norme ad hoc per provare a iniziare a regolare il mercato delle criptovalute sul mercato italiano.

Per un investitore italiano è interessante sapere che al momento attuale le transazioni di criptovalute e qualsiasi altro asset che non esiste in forma fisica non possono essere tassate in Italia. Tuttavia i profitti e le perdite derivate da queste transazioni sono soggette a tassazione sul territorio italiano.

Inoltre la Commissione Finanza e Tesoro del Senato ha invitato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pubblicare un decreto per regolare le modalità e le tempistiche delle transazioni di criptovalute sul territorio italiano per renderle il più simili possibili a quelle regolate in maniera tradizionale dei cambi valuta.

Al momento le chiusure dei siti Web che operano in maniera considerata illegale dalla CONSOB vengono chiusi seguendo le norme previste nella Direttiva dell’Unione europea che regola la creazione di un mercato finanziario integrato con standard comuni in tutta Europa.

Futuro delle criptovalute in Italia

Dopo le recenti chiusure di piattaforme in contrasto con le regolamentazioni CONSOB tra gli investitori italiani potrebbero sorgere domande e dubbi sullo sviluppo che avranno le norme riguardanti le piattaforme di cambio di criptovalute.

Pur non conoscendo esattamente quale sia il punto di vista del governo attuale è prevedibile pensare che presto possa nascere in Parlamento una commissione dedicata alla vigilanza sull’utilizzo di criptovalute .

Tuttavia sono numerose le voci e le opinioni di politici ed economisti che invitano le istituzioni italiane a guardare all’opportunità offerta dal settore fintech, soprattutto quelle che potrebbero offrire le criptovalute e gli eventuali investimenti, per andare oltre a un sistema bancario tradizionale che manca di spirito innovativo.

Quello che sembra essenziale è una regolamentazione chiara delle piattaforme di exchange con un sistema di licenze che permetta all’investitore di poter acquistare, vendere e spostare i propri asset in criptovalute in maniera sicura e senza alcun tipo di problema per quanto riguarda la sicurezza e la privacy.

Conclusione

Le recenti chiusure delle 8 piattaforme di trading da parte della CONSOB hanno reso ancora una volta evidente i rischi che si possono correre nel mondo degli investimenti con criptovalute. La scelta della propria piattaforma di exchange è una decisione molto delicata e importante.

Per questo motivo è molto importante cercare un sito di exchange che sia regolato e fornisca garanzie appropriate. Un sito che sia semplice da utilizzare, in cui è possibile navigare su pagine in italiano e che faccia particolare attenzione alla sicurezza dei propri clienti è essenziale per riuscire a investire in maniera corretta. Senza dubbio uno dei siti di cambio di criptovalute che risponde a queste caratteristiche è Kriptomat.io .