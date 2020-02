Tir incastrato in una curva sul Tracciolino con un carico di 200 quintali FOTO

Segue il navigatore ma rimane incastrato e non riesce più a proseguire. È successo intorno alle 19 di questa sera, 26 febbraio, ad un autista lituano alla guida di un camion con circa 200 quintali di carico, diretto allo stabilimento Lauretana di Graglia. Immediatamente i Vigili del Fuoco si sono recati sul posto ma la loro gru non è risultata sufficiente al recupero del mezzo, proprio a causa del grosso carico. Il tir, rimasto incastrato in una curva sul Tracciolino al confine tra Donato e Netro, ha sfondato il guardrail del ponte finendo con il semiasse posteriore spaccato. Ad occuparsi della viabilità e dei rilievi i Carabinieri. L’intervento sarà più lungo del previsto: una volta svuotato il camion dal carico, operazione di cui si occuperà la ditta Lauretana, verrà effettuato un sopralluogo tecnico per valutare quali mezzi saranno da utilizzare per il recupero.