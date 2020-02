Incendio boschivo a Mongrando. Soccorsi allertati anche per il vento FOTO - VIDEO

Sono intervenuti a Mongrando in via Gallo dietro la Guabello, alcune squadre dei Vigili del Fuoco, i volontari del corpo Aib e i Carabinieri forestali. L'incendio è partito presumibilmente intorno alle 14 e il pericolo maggiore è dato dalle insistenti raffiche di vento in atto sul Biellese dalla notte scorsa che lo alimentano.

Il rogo, di presunta matrice dolosa, è attualmente sotto controllo grazie all'immediato intervento dei soccorsi. Si ricorda che è in atto il divieto di abbruciamento fino al 31 marzo prossimo con possibile deroga per i comuni montani. Per chi nono lo rispettasse pesante multe oltre a dover rispondere penalmente.