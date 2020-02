Biella piange Stefania Gualla, 48enne mamma di due figlie e direttrice di Adecco

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di Stefania Gualla, 48enne direttrice dell'Adecco di Biella e mamma di due bimbe, Greta e Matilde. Stefania lavorava nella filiale di via Torino dal 1999 e le sue figlie avevano frequentato la parrocchia di Candelo, paese in cui viveva insieme alla sua famiglia.

A darne il triste annuncio il marito Claudio Garzi, con il quale si era sposata più di 15 anni fa, oltre a mamma Gianna e papà Pier Luigi. Come richiesto dall'ordinanza della Regione Piemonte, il funerale si svolgerà in forma strettamente privata nella chiesa parrocchiale di Candelo. Da qui, la sua salma proseguirà per il cimitero di frazione Garbana, a Gambolò, paese in provincia di Pavia di cui era originaria.