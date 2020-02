Biella, donna trovata morta nel suo appartamento in strada al Lanificio

Era solito incontrarla di buon mattino ma oggi mercoledì 26 febbraio, il suo vicino di casa non ha visto Giuseppina Valeggia. La pensionata, vedova, viveva da sola in strada al Lanificio. Ha provato a suonare più volte il campanello di casa senza ottenere risposta poi, preoccupato, ha allertato la centrale operativa delle forze dell'ordine.

La 74enne è stata trovata riversa a terra ormai priva di vita, dagli agenti della Squadra volante della Polizia. E' intervenuto anche l'equipe medica dell'ambulanza del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, per cause naturali.