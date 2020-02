Coronavirus, chiusura straordinaria di Cittadellarte

In ottemperanza ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti, e in particolare all’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 23 febbraio, comunichiamo che, fino a sabato 29 febbraio, sono cancellate tutte le attività rivolte al pubblico e le attività di didattica di Accademia UNIDEE.

Gli spazi della Fondazione sono da considerarsi temporaneamente chiusi al pubblico.

Gli orari di lavoro degli Uffici di Cittadellarte rimangono peraltro invariati.

Eventuali modifiche alle misure disposte verranno attuate e comunicate con tempismo sui nostri canali web e social.