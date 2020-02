Atl Biella Valsesia Vercelli, novità all'orizzonte con apertura domenicale e nuovi orari

Partirà da domenica 1° marzo il nuovo orario del punto informativo di Biella della neonata Atl Biella Valsesia e Vercelli. L'agenzia turistica locale sarà aperta tutti i giorni domenica compresa con orario dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 “Questa è una delle prime novità che abbiamo voluto mettere in atto in osservazione della legge regionale e delle sollecitazioni avute dai soci negli scorsi anni – spiegano i consiglieri di Atl Christian Clarizio, Carolina Tosetti e Marta Florio - Vogliamo essere presenti tutti i giorni con l’apertura del punto informativo, in quanto diventa essenziale per un territorio che vuole trasformare la propria vocazione turistica avere un presidio costante”.

“Quest’anno – sottolineano - avremo due eventi importanti di carattere religioso come la Passione di Sordevolo e l’incoronazione della Madonna di Oropa in cui vogliamo essere punto di riferimento per la promozione e l’informazione turistica. Senza scordare che Biella è appena diventata città creativa Unesco e che ospita ogni anno importanti eventi mondani che richiamano oltre 30000 persone ognuno, il riferimento è a Candelo in Fiore, Reload Sound Festival e Bolle di Malto oltre ai tanti eventi che le associazioni e proloco del territorio promuovono con successo. Nel breve sono diverse le novità che abbiamo in pancia per il rilancio di ATL come la messa in produzione del nuovo sito ed il restyling dei locali con l’obiettivo di divenire cuore d’incontro per tutte le iniziative turistiche territoriali”.

“In questo momento – concludono - c’è tanto fermento sul territorio occorre canalizzarlo e far si che ogni attore si faccia partecipe con le proprie iniziative a supporto ad un quadro più grande che possa dare input alla formazione di quella cultura dell’accoglienza che è alla base di un territorio turistico”.