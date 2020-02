Fagiolata, musica e tanto divertimento: Domenica di festa con la Pro Loco di Occhieppo Inferiore FOTO

Si è svolta domenica 23 febbraio la distribuzione della fagiolata con la Pro Loco di Occhieppo Inferiore. Dalle 11,30 numerosi cittadini si sono recati al Polivalente di via Caralli con pentole e contenitori per gustare e portare a casa il gustoso piatto tipico. A seguire, il pranzo sempre preparato dalle sapienti mani della Pro Loco. La giornata si è conclusa con un pomeriggio musicale per tutti e la tombola dedicata a grandi e piccoli.