Teens Cossato, applausi per i giovani: 12° vittoria di fila per l'under 13

Dodici su dodici. Prosegue a suon di vittorie il cammino in campionato dell'under 13 Fanton Teens Cossato: il 47-36 ottenuto sabato al pala Aguggia nel derby contro Ponderano permette alla squadra di coach Riccardo Banderè di conservare il primato in classifica con tre vittorie di vantaggio su Trecate. Nonostante qualche errore di troppo in attacco, il Teens batte la terza della classe con un'ottima prestazione difensiva. Prossimo match a Domodossola.

Cossato-Ponderano 47-36 (19-10; 28-15; 41-23).

Cossato. Marinone 5, Comello 11, Varolo 9, Zatta 8, Curvà 8, Vergnaghi 2, Potenza 2, Loro 2, Aglietta, Rubinetto, Prina Esattor, . Allenatore: Riccardo Banderè.

Vittoria al cardiopalma per l'under 18 silver del Fanton Teens Cossato: in svantaggio 48-57 a 1'30" dalla sirena finale, la squadra di coach Sergio Salvoni ribalta la gara con un gran finale e una super prestazione di Nicolò Cerri, autore di 27 punti. Il Teens inizia così la seconda fase con un successo e tornerà in campo per sfidare Aosta in trasferta.

Verbania-Cossato 58-59 (15-11; 23-22; 35-37).

Cossato. Brandolese 5, Lavino 9, Bolano 2, Curvà 13, Viceconte 2, Cerri 27, Machetto 1, Bertoglio, Mignone, Prina Cerai, Freguglia, . Allenatore: Sergio Salvoni.