Pietro Micca, successi e pollici in alto per la ginnastica artistica FOTO

Week end di gare per la Pietro Micca ginnastica artistica. Sabato 15 febbraio è scesa in pedana la sezione maschile per il campionato individuale regionale silver. E i risultati non sono mancati. Sandro Varnero si è classificato primo nell'all round nel torneo LE J2. Seconda posizione per Leo Mirci in LC J1.

Nella categoria LC A2 Andrea Roveyaz e Christian Contran si aggiudicano rispettivamente il primo e secondo posto. Davide Segala in LB A3 si piazza quarto, mentre Leonardo Giunta in LB A2 occupa l'8ottava posizione. Ottimo inizio quindi per i ragazzi accompagnati in campo gara dal tecnico Giulio Antoniotti. Domenica 16 febbraio sono scese in campo le allieve del durissimo Campionato Gold.

In L3 Agnese Vella al termine di una prestazione di livello con esercizi precisi porta a casa uno splendido secondo posto di giornata che le regala anche l'argento nella classifica finale regionale. Ferma per infortunio Artemisia Iorfino che non è potuta scendere in pedana, ma forte del punteggio della prima gara ha comunque chiuso al quarto posto in classifica generale.

In L4 buona gara di Vera Rossin che si piazza al sesto posto con un ottimo esercizio a trave che le vale il secondo punteggio di giornata. In classifica generale si piazza in sesta posizione. Per la compagna Alice Cozzula settimo posto nella gara odierna e ottavo in quella regionale. Per Federica Destefanis ottavo posto in questa sfida e nono nella classifica generale. Per tutte le ginnaste qualificazione alla zona tecnica che racchiude le migliori ginnaste di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.