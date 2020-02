Karate, Simone Pleitavino centra la finale nazionale

Nizza Monferrato ospita ancora una volta la fase regionale di qualificazione per le categorie junior e assoluti nella specialità kumite. Dragon's Karate di Vigliano Biellese è presente alla gara con 5 atleti, il Maestro Palma Arpone ha seguito il gruppo sul tappeto, uno solo centra l'obbiettivo finale. Si tratta di Simone Pleitavino che con la sua medaglia d'argento conquista la finale, un bellissimo calcio non visto dagli arbitri lo lascia in seconda posizione anzichè al primo posto, ma l'errore almeno non pregiudica la partenza alla finale nazionale.

Non sarà cosi invece per Michele Castello che a causa degli arbitri che non vedono le sue tecniche piazzate con precisione sull'avversario nella finale, sbagliando la direzione danneggiano l'atleta, lasciandolo a casa; peccato per Castello che rimane con l'amaro in bocca, ma nello sport purtroppo gli errori possono capitare. Le ragazze conquistano un medaglia d'argento per Elisa Ruberti e una di bronzo per Valentina Rossi mentre per Nicholas Zani niente medaglia. Sarà quindi solo Pleitavino a raggiungere Lido di Ostia per la finale nazionale.