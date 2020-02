Basket femminile, Bfb Under 13 cede a Vercelli

Nell'unica partita giocata nel weekend prima della sospensione per il rischio coronavirus, l'under 13 del Basket Femminile Biellese sabato scorso è stata sconfitta da Vercelli. Dopo un inizio combattuto, di fatto Vercelli chiude la partita nel secondo quarto, con un parziale di 24 a 2 e dominio su tutto il campo.

Dopo la pausa lunga, il match risulta più equilibrato, con Biella che lotta ma non riesce a vincere neanche un parziale. ''La sconfitta è fin troppo severa per quello che vedo in allenamento - commenta coach Antona - le ragazze devono liberarsi da questa paura di perdere sempre. Oggi ho assistito ad una brutta partita, le ragazze mi sembravano impaurite, timorose. E pensare che hanno un gran potenziale. Peccato che le prime a convincersene devono essere loro. La prossima partita è sicuramente una ghiotta occasione per portare a casa il primo referto rosa''.

Avversaria sarà la formazione del 5 Pari Torino anche loro ancora al palo in classifica. La partita in programma domenica 1 marzo al momento è però rinviata a data da destinarsi, anche in funzione del perdurare dell'emergenza coronavirus. Al momento non vi sono indicazioni certe ma pare che si vada verso una soluzione di partite a porte chiuse.

BFB U13 - PF VERCELLI: 31 - 68.

Bfb: Mosca 11, Borsetti, Ceria 8, Ramella 2, De Luca 7, Grosso 1, Fagioli, Pozzo, Castelnuovo 2, Mura, All Antona.