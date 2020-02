Su Nuraghe sospende le attività, ma conferma la conferenza transoceanica di martedì 25 febbraio

A seguito dell’Ordinanza a firma del Ministro della Salute della Repubblica Italiana e del Governatore del Piemonte, sono SOSPESE le attività ordinarie, tra cui i laboratori di Filet e gli incontri di canto delle “Voci di Su Nuraghe” del Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella.

È ANNULLATA la programmata “pizza al circolo”;

RINVIATA la partita di campionato di Su Nuraghe Calcio Biella;

RINVIATE le visite ordinarie e quelle specialistiche già prenotate presso l’Ambulatorio Infermieristico Sardo “Emilia Cavallini”

È CONFERMATO il “laboratorio linguistico” di martedì 25 febbraio alle 21 in videoconferenza tramite collegamento transoceanico attraverso Skype digitando: Circulo Sardo La Plata.

Durante la serata verranno lette le poesie appositamente composte da Tore Spanu di Pozzomaggiore, presenti sul sito www.sunuraghe.it Come noto, il Ministero della Salute, di intesa con la Regione Piemonte, ha emanato un'ordinanza indicante Misure urgenti per evitare la diffusione del Coronavirus (COVID-19) in Piemonte. L'ordinanza prevede, insieme ad altri provvedimenti, la sospensione fino al 29 febbraio prossimo di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato (quindi compresi i circoli), sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa.