Coronavirus, timore tra i biellesi e Mercato ignorato: “ Non c'è bisogno di chiuderlo: è già chiuso”

Coronavirus. Non si è parlato d'altro nelle zone principali di Biella: da via Italia, passando al Mercato di piazza Falcone fino al Centro Commerciali Gli Orsi. Ogni passante incrociato nel corso del nostro reportage in città discuteva di Coronavirus e della situazione generale che ha investito alcune regioni del Nord Italia, come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Parlare di psicosi è forse esagerato ma la preoccupazione è reale negli sguardi e nelle parole delle persone.

Come al Mercato di Biella, dove nella mattinata di lunedì si è avvertita un'aria a dir poco surreale: pochi banchi allestiti, volti abbassati e un silenzio quasi spettrale. Gli unici a spezzare questo stato di apparente quiete: i titolari, impegnati a sbaraccare delusi le proprie bancarelle poco prima delle 12. “Ho raccolto zero: in tanti anni che sono qui, non ho mai ottenuto un simile risultato – confida uno dei commercianti della zona – Non si è visto nessuno. Ma siamo diventati tutti matti?”.

Lo sconforto è evidente: ai pochi biellesi, c'è chi addebita tutto al coronavirus e “all'eccessivo allarmismo creato in questi giorni – sottolinea un altro negoziante – Non c'è bisogno di chiudere il mercato. È già chiuso. Il commercio sta risentendo di questa situazione: si avverte paura e non c'è serenità in giro”. Oltre al coronavirus, altri imputano fattori differenti: “C'è meno gente rispetto al solito anche perchè il periodo non aiuta: nelle ultime settimane di febbraio, si assiste sempre ad un calo del lavoro. Le notizie sul coronavirus possono aver condizionato i biellesi ma non è solo quello il motivo”.

Spostandoci in alcuni grandi centri commerciali della città e in via Italia, le persone che camminano sono davvero poche. C'è però chi sottolinea come molti cittadini abbiano preso d'assalto i supermercati nei giorni scorsi e lo stesso lunedì mattina, facendo scorta dei prodotti più gettonati, come disinfettanti, mascherine, scatolame e cibo a lunga conservazione. “C'erano persone con più carrelli del solito – ci spiega un altro esercente – soprattutto nella serata di domenica. Al momento, non ci sono indicazioni precise per i commercianti ma tutta questa situazione fa pensare”.