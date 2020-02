Coronavirus, rinviato “Il Futuro dei Giovani: Scontro o Confronto Generazionale?”

In ottemperanza all’ordinanza emanata dal Governo, dalla Regione Piemonte, dalla Prefettura per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, noi Giovani Democratici Biellesi ci atteniamo alle indicazioni di rinviare l’evento “Il Futuro dei Giovani: Scontro o Confronto Generazionale?” fissato in data 29 febbraio prossimo venturo, a data da destinarsi. Ci scusiamo per il disagio, siamo spiacenti e dubbiosi, ma riteniamo che in presenza di una simile emergenza, sia preferibile attenersi alle direttive.