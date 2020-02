Biella, domani il consiglio comunale sarà a porte chiuse

Importanti aggiornamenti a Biella. Il Presidente del Consiglio del Comune Marzio Olivero ha comunicato quanto segue: “La riunione della Capigruppo riunita nella giornata di ieri ha deciso, unanimemente, che la seduta del consiglio comunale in programma il 26 febbraio si svolgerà a porte chiuse. Seppure sul territorio non ci siano situazioni di allarme legate al diffondersi del coronavirus, la decisione tiene conto dello spirito dell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute e dal presidente della Regione Piemonte. I lavori avverranno a porte chiuse e pertanto non sarà consentito l’ingresso al pubblico”. La seduta sarà aperta ai giornalisti. Per la cittadinanza sarà possibile seguire il consiglio comunale attraverso la diretta streaming pubblicata sul portale Internet del Comune di Biella.