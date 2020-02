Accademia Perosi Biella, sospensione delle attività didattiche e spettacoli

Accademia Perosi sospende lezioni, le master class e ogni altra attività didattica e concertistica a partire da lunedì 24 febbraio, fino al 1 marzo compreso, con riserva di successivi aggiornamenti.

Una decisione presta dato l’alto tasso di circolazione nazionale e internazionale del personale didattico e degli allievi dell’accademia. Ai fini precauzionali e in ottemperanza all’Ordinanza del Ministro della Salute, di intesa con il Presidente della Regione Piemonte, a proposito delle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, è prevista la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa. Il concerto di Alexander Malofeev previsto per mercoledì 26 febbraio, è stato annullato.

Sarà premura di Accademia Perosi fornire nelle prossime settimane informazioni relative alla riprogrammazione dello spettacolo e alle modalità per richiedere l'eventuale rimborso dei biglietti.