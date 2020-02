A Biella chiusure straordinarie e servizi attivi: attività ferme anche in piscina, a centri incontro anziani, cinema e teatri

La Regione Piemonte ha pubblicato i chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile e urgente firmata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione.

A fronte delle indicazioni contenute nel documento sono da intendersi sospese fino a sabato 29 febbraio compreso, sul territorio di Biella, le seguenti attività o servizi:

- Piscina Massimo Rivetti: CHIUSA

- Cinema e teatri: programmazione SOSPESA

- Discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento: ATTIVITA’ SOSPESE

- Centri incontro anziani: CHIUSI

- Partite e incontri sportivi in presenza di pubblico: RINVIATI A DATA DA DESTINARSI (consultare le singole Federazioni sportive)

Restano in vigore i provvedimenti già assunti durante le scorse ore e fino al 29 febbraio compreso:

- Scuole di Ogni ordine e grado: CHIUSE

- Asili nido: CHIUSI

- Museo del Territorio, Biblioteca Civica e Biblioteca Ragazzi: SERVIZIO AL PUBBLICO SOSPESO

- Partita di basket Edilnol Biella-Givova Scafati: RINVIATA A DATA DA DESTINARSI - 26 febbraio teatro Sociale - Concerto di Alexander Malofeev: annullato

- 27 febbraio teatro Odeon - Canto Libero omaggio a Battisti e Mogol: rinviato a data da destinarsi

- 29 febbraio Palazzo Ferrero - Inaugurazione mostra Immagine Sottile: rinviato

- 29 febbraio teatro Sociale - Ho perso il filo con Angela Finocchiaro: rinviato a data da destinarsi

Sono escluse dalla sospensione tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità e i mercati. In via generale non è sospeso lo svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (ad esempio allenamenti sportivi) ma escludendo l’utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l’utilizzo dei servizi igienici.