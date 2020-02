Tragico ritrovamento stamattina: 70enne morto nella sua abitazione

E' stato trovato morto nella sua abitazione Umberto Micheletti, 70 anni residente in via Regina Margherita a Sala Biellese. Le sue ultime notizie risalivano a due giorni fa e questo ha allarmato i famigliari che intorno alle 10 di martedì 25 febbraio, si sono rivolti in municipio. "L'auto era parcheggiata sotto casa -afferma il vice sindaco Stefania Massera-, abbiamo così allertato i soccorsi".

All'indirizzo sono giunti i Vigili del Fuoco col reparto speciale Nbcr (Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico), i Carabinieri di Mongrando e l'ambulanza del 118 di Cossato. Per l'emergenza coronavirus sono state attivate le procedure di sicurezza imposte dal Ministero della Salute ed a entrare è stato il personale specializzato. Purtroppo il Micheletti è stato rinvenuto ormai cadavere. "Viveva solo -conclude Massera- e da quello che mi hanno detto i famigliari soffriva già di alcune patologie pregresse".