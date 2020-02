Schiacciato da un albero, è grave in ospedale. Sul posto anche il 118 di Cossato

E' stato necessario far intervenire Vigili del Fuoco, automedica del 118 ed elicottero per prestare soccorso all'uomo rimasto gravemente ferito nei boschi di Lozzolo, lunedì pomeriggio. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16 in località Santuario dell'Annunziata dove un 70enne è rimasto schiacciato e incastrato sotto un albero.

Una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Varallo si è adoperata per liberare il ferito dall’albero sotto cui era rimasto incastrato. Successivamente, a causa della zona impervia, l’infortunato è stato trasportato dai Vigili del Fuoco prima al santuario e, dal lì, è stato prelevato dall’elicottero del 118 di Alessandria e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto, oltre alla squadra, sono arrivati anche i sanitari del 118 di Cossato.