Il Coronavirus posticipa il processo Ravetti: niente udienza il 27 febbraio

L'udienza Ravetti fissata per giovedì 27 febbraio è stata rinviata al 21 maggio prossimo alle 9 causa Coronavirus. Alcuni avvocati di Milano hanno lo studio proprio nella "zona rossa" e sono quindi impossibilitati a presenziare in tribunale.

Giovedì 27 febbraio il Gip doveva prendere in esame le opposizioni alle archiviazioni della Procura per le 500 denunce, molte delle quali seguite dai legali Codacons supportati dall'avvocato Alessandra Guarini. Per il processo Ravetti è una data importantissima. In aula verranno presentate le perizie effettuate nei mesi scorsi dall'ex comandante del Ris Luciano Garofalo.